Украина

Андрей Павелко рассказал подробности контракта Александра Петракова.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Александра Петракова на должность главного тренера сборной Украины без приставки "и.о".

"Было принято решение о том, что Александр Петраков будет главным тренером национальной сборной Украины до конца этого отборочного цикла.

После ЧМ 2022 в Катаре, есть возможность пролонгировать контракт до ЧЕ 2024 в Германии.

Тренер ставит амбициозные цели перед командой и готов вести ее к победам", — приводит слова Павелко ТК Футбол 1/2/3.

Ранее редакция Football.ua обсудила матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины.