Украина

Полузащитника Александрии ждет повторное тестирование.

Полузащитник Александрии Сергей Рыбалка получил повреждение в матче чемпионата Украины против Шахтера и ждет повторное обследование, чтобы узнать сроки восстановления.

"Я в лангете, на костылях. Сделаю повторное МРТ через неделю, потому что на том, которое я уже делал, не все четко видно, все воспалено.

Сделаю повторное МРТ и буду от этого отталкиваться. Там такой легенький букетик: мениск, связки. Но насколько все серьезно — покажет повторное МРТ, а после него посмотрим, как быть дальше", — сказал Рыбалка телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча чемпионата Украины, в котором Александрия играла против Шахтера.