Украина

Полузащитник Металлиста прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

В среду, 15 декабря, состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины, в котором Металлисту предстоит принять Зарю в Харькове 2 марта.

"Лично мне было все равно, кто достанется в соперники, задача Металлиста — пройти дальше, – цитирует полузащитника Вячеслава Танковского пресс-служба клуба. – В Кубке Украины остались только сильные команды".

"Заря — сложный и интересный соперник. Видел их в этом сезоне, очень техничная команда, которая любит играть в футбол".

"Хорошо, что мы сыграем в Харькове, где у нас всегда нереальная поддержка. Отдадим все силы и постараемся выйти в полуфинал".

Остальные пары четвертьфинала составили Александрия — Динамо, ФК Львов — Шахтер и Днепр-1 — Ворскла.