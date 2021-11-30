Украина: Первая лига

Наставник харьковчан поделился своими мыслями после игры с Оболонью.

Главный тренер харьковского Металлиста Александр Кучер прокомментировал победу своей команды в матче 20 тура Первой лиги Украины против Оболони (2:1).

"Непростая игра получилась, было много борьбы. Команда соперника хорошо накрывала, бежала, навязывала борьбу, было много грубых фолов. Настраивали ребят, готовили к тому, чтобы они быстрее работали с мячом, открывались, получали, контролировали его, так как мы знали, что будет агрессивная игра. В первом тайме у Оболони получалось где-то накрывать нас, в перерыве мы переговорили, сделали на этом акцент, и в тайме номер два у нас получился контроль, мы выходили, разворачивали быстрые атаки и после них забивали мячи.

Конечно скорость была решающим фактором, потому что принятие решений, передача мяча от партнера к партнеру, продвижение вперед — это сыграло большую роль. Если бы на месте перекатывали — то, наверное, не было бы быстрых голов. Поэтому мы продвигались вперед и забили хорошие мячи.

Результативность Пейшото? Наши успехи зависят от всей команды. У нас нет индивидуалистов, у нас есть коллектив. Да, у нас имеются индивидуально сильные исполнители, но из них состоит команда. Кто-то создает, кто-то забивает, так что мы все вместе работаем и идем к своей цели.

Мы всегда играем на победу, с любым соперником. И в дальнейшем, надеюсь, будем всегда стараться навязывать свою игру и, конечно же, играть только на победу. Сегодня у нас был хороший соперник, но мы все равно настраивали ребят на тяжелую игру. Нам надо было добывать 3 очка, потому что последняя игра в этому году, мы хотели уйти в отпуск хорошим настроением и спокойно отдыхать.

Итоги первой половины сезона? Конечно же, нам нужен перерыв. Ребята должны хорошо отдохнуть, восстановиться. У нас было непростое полугодие, много новых футболистов. Нам надо было привить игру, поставить всех ребят в один коллектив, мы это старались сделать. Нам нужны сборы для того, чтобы сыграться, чтобы взаимопонимание было на высочайшем уровне, и тогда нам будет легче играть. Когда много новых футболистов, очень тяжело строить игру. Когда они какой-то период времени, полгода находятся вместе — это уже совсем другой результат", — приводит слова Кучера пресс-служба харьковчан.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Оболонь — Металлист.