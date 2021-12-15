Украина

Дмитрий Кабачок проанализировал первую половину сезона.

Тренер Миная Дмитрий Кабачок оценил выступления закарпатской команды в первой половине сезона.

"Много очков потеряли там, где не должны. Много игр сыграли дома. Недобрали свои баллы, это действительно есть.

Есть планы на усиление. Что-то нужно менять, в обязательном порядке усиливаться точечно. Нужно выходить из этой ситуации, подниматься в турнирной таблице. Это очень важно для нас", — сказал Кабачок в эфире ТК Футбол 1/2/3.

После 18 туров Минай находится на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ, выиграв лишь один матч и еще семь раз сыграв вничью, набрав 10 очков, что на два больше, чем у Мариуполя.

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