Фан-сектор

Читатель Football.ua Виктор Жигулин в рамках проекта "Фан-сектор" вспоминает карьеру серба Марко Девича, который стал по-настоящему своим в Украине.

С момента своего первого матча в апреле 1992 года до 15 октября 2013 года сборная Украины сыграла 204 матча с соперниками разного уровня. За такое число матчей в составе команды не нашлось ни одного футболиста, который смог бы забить три гола в одном матче.

Даже завершивший к тому времени свою карьеру, звезда мирового футбола, обладатель Золотого мяча и лучший бомбардир сборной Андрей Шевченко не смог этого добиться. Да, на его счету шесть дублей, но до трех голов он по разным причинам не добрался. Свой первый дубль он забил в 2000 году в ворота Армении, а последний — на домашнем Евро Швеции.

Всего же было зафиксировано 22 дубля. По два дуплета на счету Тимерлана Гусейнова, Виктора Леоненко, Андрея Воробья и Олега Гусева. И вот настал последний матч отборочного турнира чемпионата мира-2014 со сборной Сан-Марино. Уже на 19 минуте Евгений Селезнев делает дубль, но стать героем было суждено не ему. МАРКО ДЕВИЧ.

На 15-й минуте Пятов вбросил мяч Коноплянке, тот промчался по флангу и отпасовал в центр на линию штрафной Ярмоленко, Андрей продлевает пас на Девича и тот пробил низом в дальний угол. На 51-й минуте Девич головой замкнул навесную передачу с левого фланга от Шевчука, сделав дубль. На 56-й минуте Марко был завален в штрафной. Девич взял мяч в свои руки и договорился с уже бившим в том матче пенальти Селезневым, что в этот раз будет пробивать именно он, Марко. Бывший серб легко развёл вратаря и мяч по разным углам, сделав первый хет-трик в истории сборной Украины. Да, этого успеха мог добиться и Селезнев, если бы пробил пенальти. Но Девич пенальти заработал, он его и бил…

"Честно говоря, даже как-то не задумывался об этом, – сказал позже Девич. – Да и после игры не сразу понял, что это впервые в истории так получилось. Уже потом, по пути обратно домой в интернете увидел, что до меня, оказывается, такого успеха никто не добивался. Конечно, это очень приятно. Надеюсь, если будет возможность, то это не последние три гола в составе сборной."

Девич родился 27 октября 1983 года в Белграде. Его детство пришлось на военные годы, но это не мешало ему играть в футбол. "Пожалуй, ни о каких других профессиях даже не думал, грезил только футболом", — сказал он в одном из интервью. Он был воспитанником команды "Звездара", за которую начал играть в 2000 году. До 2005 он успел сыграть еще в трех сербских командах: "Железник", "Раднички" и "Вождовац". Всего в чемпионате Сербии он провел 63 матча, забив 8 голов. В составе "Радничков" Марко выиграл второй дивизион чемпионата Сербии.

Виталий Владимирович Кварцяный рассказывал, как в свое время привез Марко в Украину. "В сезоне 2004/05 мне в "Волынь" понадобился правый полузащитник. В то время у меня работал человек, который специализировался на балканских странах. От него я узнал, что есть молодой парень Марко Девич. Мы договорились, что я посмотрю его в Турции, где "Волынь" и его команда в одно время проводили сборы. Сербы должны были играть с российской "Томью". В то время у команды Девича сняли тренера и второй тренер выставил на поле игроков, которых клуб хотел продать, а Девич остался в запасе. В перерыве мы потребовали, чтобы Марко поставили в состав. Играл он минут пять, сразу принял мяч, обыграл игрока, ушел от защитника. А потом его опекун начал Девича "косить": раз, второй... Марко не выдержал, отмахнулся, завязалась драка и обоих драчунов выгнали с поля. Но за эти пять минут он мне понравился и я сказал: "Надо брать".

В 2005 году Девич переезжает в Украину. Первые впечатления о стране у него были не ахти. "Марко прилетел в Киев, где его встречали люди из "Волыни", — вспоминает Кварцяный. — А как раз в те дни была снежная буря и Девич всю ночь, пока добирались до Луцка машиной, ругался, не понимая, куда его везут. А когда встал после сна, не мог понять на какой дикий север он попал и зачем приехал в Украину". За луцкую команду он сыграл 32 матча и забил 2 гола. Очень мало для нападающего. Но нужно отметить, что все это время он был полузащитником. Только после перехода в "Металлист" в 2006 году со временем, из-за дефицита нападающих, Мирон Маркевич начнет использовать его на острие атаки.

В декабре 2007 года в одном из интервью Девич сказал: "В принципе, я не исключаю возможности сыграть за сборную Украины. Но перед тем как принять окончательное решение нужно будет основательно подумать, взвесить все за и против. Мне нравится в Украине – думаю, я мог бы играть в составе вашей сборной, но пока ко мне никто не обращался с таким предложением." А уже через 4 месяца сказал: "Сейчас, скажу вам честно, готов принять подобное предложение. Конечно, если оно поступит. Честно говоря, уже перестал надеяться на вызов в национальную команду Сербии, поэтому если Алексей Михайличенко посчитает, что ему нужен такой игрок как Девич, я готов играть за сборную Украины".

Разговоры эти начались после того как Марко весь сезон-2007/08 регулярно забивал в чемпионате и стал лучшим его бомбардиром, забив 19 голов. ФФУ и Михайличенко говорили, что Девич сначала должен получить украинское гражданство, а уже потом можно будет говорить о его вызове в сборную. Летом 2008 серб принимает украинское гражданство. Но с 30 мая начали действовать новые правила выступления игроков за сборные. Теперь футболист может выступать за сборную другой страны, если проживает на ее территории 5 лет (раньше речь шла о 2 годах). На тот момент Марко в Украине отыграл только 3,5 года и поэтому ему предстояло ещё 1,5 года играть только в составе "Металлиста". Но после более детального разбора данной ситуации выяснилось, что украинский паспорт Девич получил до 30 мая, что давало ему возможность играть за сборную Украины.

Первый раз за сборную он сыграл в товарищеском матче против Норвегии 19 ноября 2008 года. "Это был самый важный матч в моей жизни", — заявил он после игры. — Почему вас так интересует тема гимна? Гимн — одно. Футбол — другое. Для меня главное — выложиться на поле". В том матче Девич отыграл второй тайм. Первый гол в составе сборной он забил в своем девятом матче 9 февраля 2011 года в товарищеском матче против Швеции (1:1). Свой полный матч он отыграл против тех же шведов в товарищеской поединке 10 августа 2011 года. Это был его 13-й матч. В 12 предыдущих он либо был заменен, либо выходил на замену.

Сыграв в чемпионате за "Металлист" 148 матчей (64 гола), 25 мая 2012 года он переходит в "Шахтер". Но до этого был вариант с переходом в "Динамо". Стороны согласовали все условия, однако в последний момент "Металлист" передумал и отдал предпочтение предложению из Донецка. В этой сделке был один любопытный нюанс. Заключая с Марко новый контракт, "Металлист" не повысил в нем сумму отступных, и в итоге Девич достался "Шахтеру" за сумму, достаточно смехотворную для игрока такого класса — 5 млн. долларов. "Уверен, что сделал правильный шаг, и очень рад этому, — сказал Девич. — Был интерес киевского "Динамо", очень серьезный. Но все-таки я считаю "Шахтер" лучшим вариантом. Я знал, в какой клуб перехожу, с какими амбициями. "Шахтер" — чемпион Украины, команда, которая выиграла Кубок и напрямую попала в группу Лиги чемпионов. Я осознавал это, когда переходил, и это мне помогало. Вы сами знаете, как меня любили болельщики в Харькове и насколько они мне были дороги. Но такому клубу, как "Шахтер", тяжело отказать. Это профессиональный рост и большой шаг в карьере".

В составе харьковчан он стал пятикратным бронзовым призером чемпионата Украины и сыграл 34 матча в Ккубке УЕФА/Лиге Европы, забив в них 8 голов. В сезоне 2011/12 "Металлист" дошел до 1/4 финала этого турнира, уступив португальскому "Спортингу".

В 2012 году он сыграл 12 матчей в составе сборной, три из которых пришлись на домашний Евро. Против шведов он вышел на замену в компенсированное время. Против французов в начале второго тайма. С англичанами он вышел в основном составе и сыграл 69 минут. Он даже стал автором гола, который не увидела судейская бригада, как, впрочем, и не увидела положение вне игры у Милевского в ходе той атаки.

За дончан Девич дебютировал в победном матче за Суперкубок Украины, где он вышел на поле на 77-й минуте. Переход в донецкий клуб позволил Марко провести 2 матча в Лиге чемпионов — против "Норшелланна" и "Ювентуса". Но закрепиться в основном составе ему не удалось, и в феврале 2013 года он вернулся в Харьков. "Очень рад, что вернулся, без преувеличения, в родную команду! Прежде всего, хочу поблагодарить Шахтер за то время, которое я там провел", — сказал Девич. За "Шахтер" в чемпионате он сыграл 12 игр и забил 4 гола, а за "Металлист" 10 игр (5 голов). Это позволило в одном сезоне стать и серебряным призером чемпионата и чемпионом. Летом 2013 года Марко женился.

30 июля 2013 в Салониках матчем с "ПАОКом" в рамках третьего отборочного раунда "Металлист" дебютировал в Лиге Чемпионов. Благодаря дублю Девича была добыта победа 2:0. После ничьей в Харькове команда вышла в плей-офф раунд, где их соперником должен был стать немецкий "Шальке".

Но 6 августа, накануне ответного матча, УЕФА сообщила о возбуждении дела против харьковского клуба, после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал матч Чемпионата Украины сезона 2007/08 между "Металлистом" и львовскими "Карпатами" договорным.

Матч состоялся 19 апреля 2008 и завершился победой харьковского клуба со счетом 4:0. Дисциплинарное дело против "Металлиста" было возбуждено по трем статьям регламента Лиги чемпионов, в которых речь идет о критерии допуска клубов к турнирам УЕФА, в частности о наказании за участие в договорных матчах. Так же суд в Лозанне принял решение лишить ФК "Металлист" бронзовых наград сезона 2007/2008. В итоге решением спортивного арбитражного суда команда была снята с участия в розыгрыше. В плей-офф ее место занял "ПАОК".

Потом был первый хет-трик в истории сборной Украины и осознание того, что "Металлисту", как и всему чемпионату в целом, из-за напряженной политической обстановки с Россией и надвигающегося кризиса в стране, ничего хорошего не светит. Не удивительно, что в феврале 2014 года Девич переходит в российский "Рубин".

"Это предложение меня полностью устраивало и самое главное — устраивало футбольный клуб "Металлист". Руководство быстро оформило все необходимые документы, и трансфер состоялся. Я, честно говоря, рад, что этот трансфер состоялся, потому что мне хотелось попробовать себя и в чемпионате России", — вспоминает Марко.

16 марта 2014 года он забил первый гол в чемпионате России нижегородской "Волге", а 22 мая сыграл свой последний матч в составе сборной Украины. Всего у него 35 матчей в составе главной команды и 7 забитых голов. После своего знаменитого хет-трика в сборной он сыграл всего два матча и забил один гол. Его карьера начала постепенно идти вниз.

С января 2015 года он на правах аренды играл в катарском "Аль-Райян", где в 18 матчах забил 11 голов. После возвращения из аренды провёл в "Рубине" 1 сезон, забил 9 голов в 25 матчах, в том числе в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде". 1 января 2017 года Девич официально покинул Казань. В январе 2017 года Марко подписал контракт с "Ростовом", рассчитанный на 1,5 года, однако через 5 месяцев договор был расторгнут по обоюдному согласию.

В августе 2017 года Девич стал игроком клуба "Вадуц" из Лихтенштейна, выступающего во втором дивизионе Швейцарии. В составе этой команды он стал обладателем Кубка Лихтенштейна. В августе 2018 года Марко стал игроком азербайджанского "Сабаха". Сыграв 21 матч, в которых забил 8 голов, в августе 2019 года он вернулся в "Вождовац", но в начале 2020 года снова оказался в "Сабахе".

После него на данный момент в составе сборной Украины хет-трик смог сделать только Андрей Ярмоленко. Ровно через год и один месяц после исторического хет-трика, в рамках отбора на Евро-16 он забил три гола в ворота Люксембурга.

На данный момент сборная Украины сыграла 265 матчей, в которых было зафиксировано два хет-трика. В составе сборной СССР, за которую выступало много украинцев, за всю ее историю было зафиксировано 14 хет-триков. Четыре последних на счету украинцев Виктора Колотова (в 1971 году товарищеский матч против Индии), Олега Блохина (78-й год в ТМ против Финляндии), Игоря Беланова на ЧМ-86 сборной Бельгии и Олега Протасова (88-й год в ТМ против Греции). А вот Эдуард Стрельцов трижды забивал по три гола в одном матче. Югославии на Олимпиаде-52, Швеции в товарищеском матче в 1955 году и Чили в ТМ 1967 года. Так же в истории сборной СССР были четыре игрока соперников, забивавших три гола сборной в ее ворота. В истории сборной Украины такого игрока пока не нашлось. И будем надеяться, что никогда не найдется!

Виктор Жигулин, читатель Football.ua