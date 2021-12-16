Украина

Мануэль Пабло поделился ожиданиями после жеребьевки 1/16 финала юношеской Лиги чемпионов.

В стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала юношеской Лиге чемпионов киевское Динамо встретится с одногодками из Депортиво Ла-Корунья.

Главный тренер Депортиво U-19 Мануэль Пабло поделился эмоциями после жеребьевки, а также прокомментировал предстоящий поединок.

"У нас мало информации о сопернике, но они лидировали в своей группе с Баварией до последнего тура. На этой стадии не бывает слабых оппонентов. Посмотрим, в какой форме Динамо будет в феврале.

У нас будет некоторое преимущество над Динамо из-за домашнего матча. У нас всегда отличная атмосфера и мы намерены подарить нашим поклонникам праздник и пройти дальше", — приводит слова специалиста DXT.

Матч Депортиво Ла-Корунья U-19 — Динамо Киев U-19 состоится 8 или 9 февраля, а точная дата поединка будет определена несколько позже.

Ранее результаты жеребьевки прокомментировал старший тренер киевлян Игорь Костюк.