Украина

В преддверии праздников Football.ua рассказывает, кто из футболистов лучше всех сумел проявить себя в уходящем году.

В 2020 году мы уже составляли новогоднюю елку и писали о том, что тот год выдался для футболистов из УПЛ достаточно сложным. Спустя год мало что изменилось. Пандемия коронавируса как ужасала наш чемпионат, так и продолжает это делать. Фанаты не вернулись на свои места на стадионах, да и новых Роналду в турнире не прибавилось. И все же несколько футболистов сумели в 2021 году выйти на новый уровень. О них мы и расскажем.

Вратарь

Дмитрий Ризнык (Ворскла)

Полтавчне уже не первый год выступают под руководством Юрия Максимова и к тому, что команда может показывать симпатичную игру все давно привыкли. Но Ворскла не без греха, точнее ее защитная линия. Йонас Тамм, пришедший летом 2021 года из Десны, не сумел в полной мере заменить покинувшего клуб Альюна, который, к слову, был в нашей прошлогодней подборке. Но вот на последнем рубеже Ворскла нашла настоящее сокровище.

22-летний Дмитрий Ризнык провел отличный год, превзошел все ожидания, вызывался в сборную Украины и стал лидером команды, несмотря на юный возраст. И это говоря о Ворскле, в которой всегда были опытные футболисты за 30, которые вели вперед команду. Впрочем, всегда были в этой команде и высококлассные вратари.

Безусловно, Ризнык заслужил попадание в данную подборку. В последнем месяце уходящего года он поставил рекорд в пять отбитых пенальти кряду, перебив достижения мастеров этого дела: Рустама Худжамова, Игоря Шуховцева, Валерия Воробьева и Виталия Постранского. Наша елка не падет, она как за каменной стеной.

Левый защитник

Наджиб Якубу (Ворскла)

Еще один представитель полтавский команды, который также ярко проявил себя в 2021 году и запомнился украинским болельщикам. 21-летний защитник из Ганы Якубу здорово помотал нервы нашим грандам, когда раз за разом подключался к атакам Ворсклы и бороздил временами всю бровку. Играл он на удивление не по годам опытно и уверенно. По статистике, он чаще других защитников возвращается на свою половину поля во время контратак, ведь обладает неплохой скоростью.

Забавный факт! В феврале 2021 года Якубу дал интервью Youtube-каналу Бомбардир, в котором признался, что не против выступать за сборную Украины и хотел бы стать первым темнокожим футболистом в истории нашей национальной сборной. Конечно, на левом фланге у нас здоровая конкуренция, которую Якубу выиграть будет совсем непросто, однако если он продолжит много работать, то уже его слово будет последним в вопросе выбора национальной сборной.

Центральные защитники

Александр Сирота (Динамо), Марк Мампасси (Мариуполь)

Александр Сирота уже не первый год выступает за киевское Динамо, но его появление в нашей подборке – не ошибка. Он стал намного чаще появляться в основе киевского клуба именно в 2021 году, и не зря коуч “бело-синих” Мича Луческу стал ему больше доверять.

Сирота знает, как обращаться с мячом как в своей штрафной, так и в штрафной соперника при стандартах. Он – один из самых надежных футболистов Динамо, часто вступает в отборы и редко их проигрывает. В отличии от своего коллеги по центру обороны Динамо, Ильи Забарного, Сирота часто бьет по воротам, имеет высокий процент точности передач, а также подборов.

Вот кто точно вас удивит, так это Марк Мампасси. Удивительно, что футболист команды, которая завершила первую половину сезона-2021/22 на последнем месте, появляется в нашей подборке? Для нас — нет.

Марк – один из самых прогрессирующих футболистов УПЛ. Не даром центрбек летом ездил с основной командой “горняков” на сборы в Австрию и приглянулся новому тренеру Роберто Де Дзерби. Однако ранее стало известно, что Мампасси перешел в московский Локомотив, подписав пятилетний контракт, а Шахтер сумел заработать на его трансфере "круглую" сумму.

Что касается скиллов защитника, то главный из них – выигранные единоборства. У Мампасси процент выигранных единоборств составляет 75 процентов, такой же точно процент и верховых единоборств. Думается, что звезда Мампасси в скором времени засияет, если найти к нему правильных подход. Не зря же на него обратил внимание Ральф Рангник?

Правый защитник

Никита Кравченко (Днепр-1)

Правый защитник днепрян Никита Кравченко – первый, но не последний представитель этого клуба в подборке. Среди правых защитников в УПЛ он не лучший, но точно самый прогрессировавший. Судя по статистке, Кравченко очень любит атаковать, да и бить по чужим воротам. Но делает он это нечасто. Вероятно, по установке главного тренера.

Каждый матч можно наблюдать, как он целеустремленно ломится на чужую половину поля. Если в начале года за Колос он сделал два результативных паса, то уже под конец года, перейдя в Днепр-1, на счету Никиты четыре ассиста в 14 матчах. Достойная статистика для защитника.

Центральные полузащитники

Оливье Тилль (Ворскла), Александр Пихаленок (Днепр-1)

Хавбек из Люксембурга Оливье Тилль стал настоящей находкой для Ворсклы и наставника полтавчан Юрия Максимова. Футболист является центральным звеном команды, через которое строятся почти все атаки Ворсклы.

Тилль в нужный момент может отдать пас, который нередко стает голевым, и пробить по воротам соперника, что тоже часто заканчивается голом. Только в первой половине этого сезона на его счету 15 голевых действий в УПЛ (8 голов и 7 ассистов).

Контракт Александра Пихаленка Днепр-1 выкупил у Шахтера и поступил очень мудро. Ведь, глядя на игру 24-летнего полузащитника, можно сделать вывод, что Де Дзерби игрок такого профайла сейчас очень пригодился бы.

Пихаленок по многим показателям выделяется во всей Премьер-лиге. Видение поля – на высшем уровне, присутствует техника, да и в ударах по сравнению с прошлым сезоном он подтянул. Как он так вырос? Александр совсем недавно лично рассказал об этом в эксклюзивном интервью Football.ua.

Атакующие полузащитники

Михаил Мудрик (Шахтер), Денис Гармаш (Динамо Киев), Аллахьяр Сайядманеш (Заря)

В атакующее трио вошли футболисты, которые могут расположиться на любой позиции в атаке, если это будет нужно.

Денис Гармаш в текущем сезоне, да и вообще по ходу карьеры в киевском Динамо, только на воротах не стоял. В 2021 году Мирча Луческу доказал, что Гармаш может стать даже неплохим форвардом. И даже несмотря на свой неюный возраст, футболист продолжает прогрессировать. В его послужном списке 10 голов и два ассиста. На острие атаки он делает больше, чем другие прирожденные форварды команды — Владислав Супряга, Эрик Рамирес и Илья Шкурин. Но в нашей подборке мы поставим его на позицию оттянутого форварда.

Молодой Мудрик достаточно неожиданно стал основным выбором Роберто Де Дзерби на фланге “горняков” в 2021 году. Именно удачное действие Мудрика помогло Шахтеру оказаться в групповом этапе Лиги чемпионов, который, к сожалению, оказался неудачным для дончан. Да и в целом сейчас все выглядит так, что Мудрик имеет все шансы стать лидером клуба и сборной Украины в ближайшие годы. Вокруг него уже ходят слухи об интересе со стороны итальянских и французских клубов, и они целиком обоснованы. Де Дзерби поставил себе цель – сделать из Михаила суперталанта, а фанаты Реала на Сантьяго Бернабеу уже успели оценить уровень игры Мудрика своими аплодисментами.

Когда Заря арендовала Аллахьяра у Фенербахче, никто и подумать не мог, насколько эта аренда окажется удачной. В 2021 году иранец стал ключевой фигурой в команде Виктора Скрипника, развил свои лучшие качества – скорость, ловкость, поработал над реализацией и быстротой принятия решений. И это помогло ему получить прозвище “лучший легионер в истории Зари”.

К сожалению, луганчане, с большой долей вероятности, упустят возможность выкупить Сайядманеша у турецкого клуба, так как трансферная стоимость равна годовому бюджету клуба. Хотя Аллахьяр не против остаться в Украине и у него все еще впереди.

Нападающий

Артем Довбик (Днепр-1)

Вояж Артема Довбика в чемпионат Дании не был очень удачным, однако его решение вернуться в Украину себя оправдало на все сто процентов. Он стал одним из героев сборной Украины на Евро-2020, забив решающий гол в ворота сборной Швеции. Ну а в УПЛ он наказывает всех и заставляет буквально кайфовать тех, кто наблюдает за его игрой. В первой половине сезона-2021/22 на счету форварда 14 голов в 17 поединках чемпионата, и это далеко не предел. Возможно, предстоящее зимнее трансферное окно станет для него очень важным в карьере, ведь в нем заинтересованы многие топовые клубы.

Богдан Бондаренко, Football.ua