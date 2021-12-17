Украина

Футболист получит статус свободного агента.

Защитник Дмитрий Немчанинов покинет Верес в зимнее трансферное окно, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Контракт Немчанинова с Вересом истекает в конце декабря, и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. Таким образом, левый защитник получит статус свободного агента.

Немчанинов выступал в составе Вереса с сентября 2020 года, перейдя из Нистры. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 13 поединков в футболке "красно-черных", отличившись пятью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Верес расторг контракт с нападающим Робертом Гегедошем.