Украина

Ровненский клуб объявил о назначении украинского специалиста.

Бывший тренер Олимпика и экс-игрок Шахтера Вячеслав Шевчук назначен на должность нового спортивного директора Вереса, сообщает официальный сайт украинского клуба.

На этой должности Шевчук заменит Ореста Баля, который будет исполнять обязанности заместителя генерального директора клуба.

После завершения карьеры в 2016 году Шевчук работал тренером юношеской команды Шахтера, а в 2018-19 годах возглавлял Олимпик в УПЛ.

На данный момент Верес занимает седьмую строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка после 15 туров. Следующий поединок "красно-черные" проведут 28 ноября на выезде против Колоса.