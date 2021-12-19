Украина

Иван Надеин прокомментировал выступление команды в первой части сезона.

Президент Вереса Иван Надеин остался доволен дебютом команды в элитном дивизионе чемпионата Украины.

"Команда занимает девятое место после первой части сезона. Результат, однозначно, отличный. Можно было только мечтать о таких успехах, но команда выдержала. Мы очень довольны спортивным результатом, в первую очередь. Мы выиграли все ключевые игры. Лидерам мы проиграли без шансов, но в остальных матчах мы набрали 23 очка, поэтому команда выступила достаточно мощно. Наша задача набирать очки в матчах с равными собой. С лидерами тоже будем бороться. Пока это сложно.

Главной нашей целью на нынешний сезон было остаться в элите, так как мы дебютанты. Сейчас мы понимаем, что большая часть этой задачи уже выполнена. Мы — крепкий середняк чемпионата, поэтому нужно смотреть на следующий сезон. Заходят сильные клубы. Конкуренция в украинском футболе повышается. Надеемся на единый телепул, который даст возможность клубам больше зарабатывать. Поскольку у нас есть запас очков, мы можем наигрывать молодых игроков на важных для нас позициях. При этом, нельзя забывать о результате, который также важен", — сказал Надеин телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, ранее президент Вереса заявил, что команда будет подписывать иностранных футболистов.