Верес на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Виталия Тимофеенко.

Стороны приняли решение досрочно расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Футболист выступал за Верес с лета 2019 года. За это время он провел 46 матчей, в которых забил два мяча.

В текущей кампании Тимофеенко отыграл 14 поединков, в которых провел на поле 267 минут.

Отметим, что сегодня Верес также объявил о расставании с Немчаниновым.

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