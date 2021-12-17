Ровенская команда попрощалась со вторым футболистом за один день.
Виталий Тимофеенко, НК Верес
17 декабря 2021, 14:55
Верес на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Виталия Тимофеенко.
Стороны приняли решение досрочно расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
Футболист выступал за Верес с лета 2019 года. За это время он провел 46 матчей, в которых забил два мяча.
В текущей кампании Тимофеенко отыграл 14 поединков, в которых провел на поле 267 минут.
Отметим, что сегодня Верес также объявил о расставании с Немчаниновым.
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