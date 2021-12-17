Украина

Ровенская команда попрощалась со вторым футболистом за один день.

Верес на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Виталия Тимофеенко.

Стороны приняли решение досрочно расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Футболист выступал за Верес с лета 2019 года. За это время он провел 46 матчей, в которых забил два мяча.

В текущей кампании Тимофеенко отыграл 14 поединков, в которых провел на поле 267 минут.

Отметим, что сегодня Верес также объявил о расставании с Немчаниновым.

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