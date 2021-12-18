Украина

Иван Надеин рассказал о планах ровенского клуба на зимний перерыв.

Президент Вереса Иван Надеин прокомментировал кадровую ситуацию в ровенском клубе и заявил, что клуб намерен усилиться во время зимнего перерыва.

"На просмотре будут иностранцы. Сейчас ведутся переговоры. Буквально вчера у нас было спортивное совещание со спортивным директором и с главным тренером. На рынке мы присутствуем.

Конечно, нам сложно конкурировать с большими ставками некоторых клубов, в том числе Первой лиги. Но мы имеем свою основу финансовую. Легко подписать нескольких игроков, а потом все это будет сложно удерживать.

Ведем переговоры по каждой линии. Хотим взять молодых игроков, ведь сегодня у нас самая возрастная команда. Мы это понимаем. В этом сложно видеть долгосрочную перспективу. Также очень хотим перезагрузить U-19, подтянуть туда игроков, которые смогут усиливать первую команду", — приводит слова Надеина ТК Футбол 1/2/3.

После 18 матчей Верес набрал 23 очка и находится на девятом месте в турнирной таблице УПЛ.