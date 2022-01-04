Украина

Football.ua рассказывает, кто из футболистов УПЛ провалил 2021 год.

О футболистах, которые проявили себя с лучшей стороны в 2021 году мы уже писали. Теперь же хотим составить подборку игроков, в выступлениях которых тяжело отыскать положительные моменты. Важно, чтобы их регресс не продолжился в 2022 году, иначе карьеру будет очень сложно реанимировать, так как многим из них уже за 30. Ну и место для молодых исполнителей в нашем списке также нашлось.

Вратарь — Евгений Паст (СК Днепр-1)

Опытный страж ворот Евгений Паст летом 2021 года перешел из черниговской Десны в Днепр-1 к Игору Йовичевичу. Казалось, в новом клубе он должен постепенно выйти на новый уровень, ведь днепряне стремятся к тому, чтобы представлять Украину в еврокубках. Однако сложно представить, что в Лиге конференций или Лиге Европы команды будут прощать за ошибки, как это не раз делали в УПЛ. Но в последних матчах ошибки 33-летнего стража ворот приводили к пропущенным мячам и потере очков команды в играх, где их терять было нежелательно. Главный тренер Днепра-1 стал обращаться к кандидатуре Валентина Кожокару все чаще, и Пасту, возможно, следует задуматься над сменой команды в зимнее трансферное окно.

Станислав Микицей (Мариуполь)

Опытный защитник Станислав Микицей спустя 10 лет вернулся в Мариуполь, чтобы помочь команде достичь успеха в амбициозных планах руководства и тренерского штаба. В 2020 году он выступал за одесский Черноморец и внес свой вклад в повышение клуба в классе по итогам прошлого сезона. В Мариуполе у него, откровенно говоря, не получилось. На счету Станислава несколько результативных ошибок, которые стоили не только потери очков "азовцам", но и вовсе поражений. А Микицей сыграл всего семь матчей. С августа Остап Маркевич лишь дважды воспользовался услугами Микицея, и в этих двух играх команда пропустила 10 голов.

Богдан Билошевский (Черноморец)

Полузащитник Богдан Билошевский стал одним из тех футболистов киевского Динамо, кто пополнил состав одесситов перед началом сезона на правах аренды. В отличии от других, у хавбека уже был опыт выступлений в Премьер-лиге и Юрий Мороз ожидал, что Богдан станет важным футболистом, связующим звеном между обороной и атакой команды. Но сложилось не так, как ожидалось. Уже в первом туре полузащитник показал, что на высшем уровне играть ему пока рано. Он в первые 38 минут заработал две желтых карточки и в меньшинстве Черноморец был бит Десной со четом 3:0. Спустя еще две игры Билошевский, в ответственном матче против Шахтера, был удален уже на 13 минуте встречи, которая завершилась со счетом 0:3.

После этого он лишь трижды появлялся на поле в первой половине текущего сезона. Футболисту нужно поработать над собой в зимнюю паузу, ведь талант у него, безусловно, есть.

Евгений Коноплянка (Шахтер)

Один из самых талантливых украинских футболистов XXI века Евгений Коноплянка, после вояжа в Европу, где успел поиграть за Севилью и Шальке, вернулся в Украину еще в 2019 году, но последующие два года он просто просиживает время в донецком Шахтере. Травмы часто беспокоят атакующего полузащитника, да и в оптимальную форму он никак прийти не может. Луиш Каштру на него не рассчитывал, Де Дзерби также не видит его в стартовом составе. В текущем сезоне Коно сыграл лишь один матч в УПЛ, выйдя на замену в концовке игры против Львова (6 минут). Также он выходил на замену в квалификации Лиги чемпионов, но, по большому счету, его выход был для галочки. Евгению стоит начать искать новый клуб, и чем быстрее он это сделает, тем будет лучше для него, ведь в 32 года уже поздно сидеть на скамейке и ожидать своего шанса.

Богдан Леднев (Динамо Киев)

Откровенно жаль, что настолько креативный и классный футболист попал в данную подборку. И попал он сюда, возможно, не по своей вине. Вернувшись в Динамо из луганской Зари, где он провел очень крутое время в аренде, Богдан намеревался сразу стать игроком основы "бело-синих". И делал он это не без оснований, так как всем доказал, что это потенциальная звезда украинского футбола. Но время шло, а в основе столичного клуба Леднева не было видно. Если в сезоне-2020/21 он выходил на поле в 12 матчах, то в текущем сезоне чаще всего сидит на скамейке, а если и выходит, то не больше, чем на 30 минут. Какой вариант будет оптимальным для Леднева? Перейти в клуб, в котором он по игре будет подходить главному тренеру. Будет ли это полноценный трансфер или аренда — покажет время. Луческу, по всей видимости, в футболисте такого профайла не нуждается.

Владислав Вакула (Ворскла)

Еще один футболист из ряда перспективных, который не смог раскрыться в УПЛ на данный момент по личным причинам. После нескольких скандальных инцидентов донецкий Шахтер, которому принадлежит контракт Вакулы, сдал его в аренду в Десну. Но через несколько дней Вакула с отговоркой "не понравилось", вернулся в донецкий клуб и долгое время не играл. Юрий Максимов дал парню еще один шанс и пригласил в Ворсклу. Клубы договорились об аренде 22-летнего форварда, но за то время, которое он находится в полтавском клубе, проявить он себя не сумел. В текущем сезоне на его счету лишь шесть игр, в которых голевыми действиями не отличался. А последние девять игр он и вовсе не попадал в заявку. Владиславу нужно задуматься, как реанимировать карьеру. Ожидается, что зимой он вернется в Шахтер.

Владислав Супряга (Динамо Киев)

От начала и до конца летнего трансферного окна в СМИ ходили слухи о том, что несколько итальянских клубов хотят приобрести Владислава Супрягу у киевского Динамо. Однако до конкретики все это не дошло и форвард остался в киевском клубе. Мирча Луческу несколько раз давал шанс Супряге проявить себя, но все эти шансы молодой форвард не использовал. Однажды наставник поменял Влада еще в первом тайме матча против Львова, а после заявил, что Супряга не оправдал его ожиданий. После таких слов футболисты, обычно, начинают поиск нового клуба и, вероятно, Супряга со своим агентом так и сделали. Пусть это будет аренда, но сменить обстановку необходимо. Ведь ему всего 21 год и шанс заиграть в другом клубе у него, без сомнений, появится.

Артем Милевский (Минай/Завершил карьеру)

Один из самых культовых игроков украинского футбола Артем Милевский зимой 2021 года вернулся в Украину. Футболист признавался, что хотел бы завершить свою карьеру в киевском Динамо, однако новый клуб он нашел на Закарпатье. Сначала была информация о его возможно переходе в Рух, однако оказался он в Минае. Те пол года, которые он провел в клубе, нельзя назвать успешными. Любители украинского футбола, фанаты Миная и тренерский штаб ожидали от форварда намного большего, но возраст давал о себе знать. Артем уже не был столь мобилен, как раньше, не мог выдержать все 90 минут на поле и не сумел помочь команде остаться в УПЛ (клуб уже после вылета заменил донецкий Олимпик). Но самое печальное — Милевский так и не забил свой прощальный гол в Премьер-лиге.

Евгений Селезнев (Колос, Минай)

Еще один знаковый форвард в истории украинского футбола — Евгений Селезнев. После турецкого периода карьеры футболист принял решение вернуться на родину и завершить начатое — побить рекорд Максима Шацких и стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Но, к сожалению, в 2021 году Селезнев больше говорил, чем делал. В Колосе были светлые отрезки и пять забитых мячей, которые приблизили его к рекорду. Но его история с ковалевской командой завершилась громким скандалом. Не будем вдаваться в подробности, ведь все всем известно. В Минае, куда Селезнев перешел летом, также все складывается не просто. Футболист совсем недавно влип в очередную неприятную ситуацию, когда откровенно угрожал журналисту программы ТаТоТаке Андрею Сенькиву после скандального видео. Да и его один забитый мяч в 16 турах — не тот результат, который приемлем руководству и самому Селезневу.

Желаем всем игрокам из этой подборки в 2022 году выйти на новый уровень и снова заявить о себе!

В комментариях пишите, кто из футболистов также мог оказаться в подборке.