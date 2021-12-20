Украина

Олег Кузнецов подвел итоги жеребьевки для национальной команды до 17 лет.

Главный тренер сборной Украины U-17 Олег Кузнецов прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда отбора Евро-2022, по результатам которой "сине-желтым" предстоит сыграть против Италии, Косово и Польши.

"Конечно, мы не ждали легких соперников. Вы посмотрите, кто был в первой корзине. В нашей группе главный претендент на первое место – это Италия, в которой и пройдет наш турнир. Если Косово прошла в элитный раунд, это уже говорит о силе этого соперника. Ну, а поляки всегда были неуступчивыми. Впрочем, пока что-то говорить рано, а мы потихоньку начинаем собирать информацию о соперниках.

На бумаге всегда есть команда, на которую будет ставить большинство. Если я не ошибаюсь, то свой матч против итальянцев мы должны сыграть в последнем туре, поэтому к тому времени, возможно, будут известны расклады.

Планируем в начале февраля слетать в Турцию на два товарищеских матча. С нами хотят сыграть сборные Болгарии и Словакии. В марте проведем непосредственную подготовку к элит-раунду, но где она будет проходить, в Украине или где-нибудь ближе к месту проведения турнира, станет известно позже", — приводит слова Кузнецова пресс-служба УАФ.

Напомним, в финальный турнир, который будет проходить в мае 2022 года в Израиле, выйдут восемь победителей групп и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами в матчах против первой и третьей команд своей группы.