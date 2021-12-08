Украина

"Сине-желтые" сыграют против Боснии и Герцеговины, Азербайджана и Лихтенштейна.

Сегодня, 8 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда Евро-2023, по итогам которой юношеская сборная Украины (нынешняя U-16, игроки 2006 года рождения) узнала своих соперников. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Во время жеребьевки было сформировано 13 групп по четыре команды в каждой. Две первые команды и четыре лучших обладателей третьих мест (по результатам матчей с первой и второй командами в группе), присоединятся к Нидерландам и Испании в отборочном элит-раунде.

Сборная Венгрии добыла прямую путевку в финальную стадию, как хозяин турнира.

Сборная Украины во время процедуры жеребьевки находилась в корзине B и по ее итогам "сине-желтым" выпали такие соперники, как Босния и Герцеговина, Азербайджан и Лихтенштейн.

Мини-турнир отборочной группы, который пройдет в Боснии и Герцеговине, состоится с 24 по 30 октября 2022 года.

Результаты жеребьевки отборочного этапа Евро-2023:

Группа 1: Португалия, Словения, Фарерские острова, Казахстан.

Группа 2: Босния и Герцеговина, Украина, Азербайджан, Лихтенштейн.

Группа 3: Англия, Израиль, Грузия, Литва.

Группа 4: Шотландия, Чехия, Северная Ирландия, Мальта.

Группа 5: Австрия, Польша, Черногория, Андорра.

Группа 6: Бельгия, Дания, Румыния, Эстония.

Группа 7: Швеция, Хорватия, Уэльс, Албания.

Группа 8: Италия, Греция, Финляндия, Косово.

Группа 9: Франция, Исландия, Северная Македония, Люксембург.

Группа 10: Ирландия, Норвегия, Беларусь, Армения.

Группа 11: Сербия, Россия, Кипр, Гибралтар.

Группа 12: Германия, Словакия, Латвия, Молдова.

Группа 13: Турция, Швейцария, Болгария, Сан-Марино.

Ранее своих соперников по отборочному раунду Евро-2023 узнала сборная Украины U-19.