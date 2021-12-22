Украина

Футболист рассказал, почему уехал в Россию.

Экс-полузащитник сборной Украины, ныне работающий тренером в одесском Черноморце, Алексей Гай рассказал, почему решил перейти в российскую Кубань.

"Вы знаете, у человека есть фундаментальное право, есть право выбора. Никто не может его заставить. Есть свои принципы, взгляды и отношение к тому или иному событию. Никто никого не обвиняет и не заставляет. Но я сделал этот выбор.

Если бы были другие конкретные предложения, то, может быть, этого и не было бы. Это не значит, что я пошел в «Кубань» из-за каких-то своих убеждений. Нет, это просто был один из вариантов, где можно продолжить карьеру", — рассказал Гай в интервью ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, Гай выступал за Кубань с 2016 по 2018 год.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.