Украина

Форвард рассказал об эпизоде с игроком александрийцев.

Нападающий Миная Евгений Селезнев прокомментировал конфликт с защитником Александрии Владислава Бабогло, которого он оскорбил во время матча команд.

"Человек чуть не сломал мне ногу и даже не извинился. Там на видео все видно. Представьте, если бы в 36 лет я завершил карьеру из-за одного человека, который не понимает, что он делает. Если бы я случайно так поступил, я бы подошел и извинился, мне было бы стыдно за свой поступок.

Я понимаю, что еще несколько сантиметров, и я бы провел год с поломанной ногой и закончил карьеру. Хотя бы как-то можно было звиниться", – рассказал Селезнев в комментарии телеканалу Футбол.

Ранее Селезнев прокомментировал конфликт с журналистом Андреем Сенькивым.