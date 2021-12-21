Украина

Помимо них еще семь футболистов участвуют в опросе среди болельщиков "бело-синих".

Динамо на своем официальном сайте объявило о запуске голосования за лучшего игрока в составе "бело-синих" в 2021 году.

На награду претендуют десять игроков: Георгий Бущан, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена и Денис Гармаш.

Проголосовать можно в клубном Telegram-канале.

Напомним, в 2021 году Динамо под руководством Мирчи Луческу стало чемпионом Украины и выиграло Кубок страны.

В новом сезоне киевляне занимают второе место в чемпионате и заняли четвертое место в группе Лиги чемпионов.