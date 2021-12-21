Помимо них еще семь футболистов участвуют в опросе среди болельщиков "бело-синих".
ФК Динамо Киев
21 декабря 2021, 23:06
Динамо на своем официальном сайте объявило о запуске голосования за лучшего игрока в составе "бело-синих" в 2021 году.
На награду претендуют десять игроков: Георгий Бущан, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена и Денис Гармаш.
Проголосовать можно в клубном Telegram-канале.
Напомним, в 2021 году Динамо под руководством Мирчи Луческу стало чемпионом Украины и выиграло Кубок страны.
В новом сезоне киевляне занимают второе место в чемпионате и заняли четвертое место в группе Лиги чемпионов.