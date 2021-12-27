Украина

Экс-футболист вспомнил об отношениях с легендарным тренером.

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин поделился воспоминаниями о работе с Олегом Блохиным в национальной команде и рассказал об эпизоде в матче с Италией (1:2) в 2007 году.

"Вышел на замену в матче с Италией. Не помню, кто отдал мне передачу в область уха, от меня мяч отлетел к Пирло, а он, красавчик, один в один – и до свидания. А у Блохина всегда была эта тема, что когда надо было кому-то напихать, он выбегал со скамейки, кого первого видел – на того и орал.

И тут я. Он на меня такое, а я стою, две минуты как вышел на поле. Я стою, он что-то орет, я поворачиваю голову назад, может, кому-то другому пихает, а не мне. Я так назад посмотрел – думаю, он вроде не должен Пирло, по ходу мне.

Ну и пошло уже. Я ему что-то, он мне сказал, что сейчас уберет или что-то такое. Я начал уходить с поля, говорю Милевскому: "Иди, меняй". Потом Баль и меня, и Блохина успокоил. Я потом извинился перед Блохиным после матча", – рассказал Воронин в интервью ютуб-каналу Миля.