Украина

Коуч киевлян поделился мнением о выступлении команды в УПЛ.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу подвел итоги завершившегося года для киевлян после матча с Зарей (1:1).

"Не буду давать оценку завершившемуся году. Команда играет, ребята растут, много молодежи, особенно в задней линии – отсюда и ошибки. Ждем возвращения Попова – может с его присутствием игра в обороне станет надежнее. Впереди также тяжело обходиться без Беседина – хоть мы и забивали без него, но он является важным игроком для нас. Их можно назвать незаменимыми для нас. Надеюсь, они пройдут зимние сборы и начнут вторую часть сезона с нами.

Шахтер сильно усилил свой состав, клуб купил качественных дорогостоящих игроков, и сейчас уровень Шахтера и Динамо сравнялся. И вот такие судейские ошибки могут решить судьбу чемпионства. Мы потеряли 4 очка именно из-за таких судейских ошибок.

Хорошо, что подтянулись Днепр-1 и Заря, что они участвуют в борьбе за чемпионство. Но не хотелось бы, чтобы на эту борьбу влияли арбитры. Очень тяжело будет потом восстановить эту разницу в очках. Судейские ошибки не должны влиять на турнирную ситуацию. Так как мы сейчас равны с Шахтером, хочется, чтобы все решалось на поле.

13 января собираемся, с 14 по 16 число тренируемся в Киеве, 17-го вылетаем в Испанию. После данного этапа возвращаемся на пару дней домой, после чего с перерывом на несколько дней нас ожидает еще два сбора в Турции", – приводит слова Луческу официальный сайт клуба.

После первой половины сезона Динамо занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на два пункта.

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