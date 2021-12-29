football.ua
  • Тесты
  • Правила жизни
  • Евро-2020
  • Чемпионат мира
  • Битва редакций
  • Фан-сектор
  • Рейтинг букмекеров
  • Украина
  • Англия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Турция
  • Франция
  • Другое
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига конференций
  • Лига наций
  • Футзал
  • Чтиво

  • Украина

    29 декабря 2021, 14:56

    Палкин рассказал о будущем Коноплянки в Шахтере

    Футболист не имеет игровой практики в клубе.

    Евгений Коноплянка, ФК Шахтер
    Евгений Коноплянка, ФК Шахтер 29 декабря 2021, 14:56

    Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, почему не играет Евгений Коноплянка и каково его будущее в клубе.

    "Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне.

     

    Но Роберто ожидает от него гораздо больше, чем он сегодня может дать, к сожалению. В этом есть нестыковка, поэтому у него мало игрового времени.

     

    Контракт до конца сезона. Что будет дальше, будем думать в это трансферное окно", — сказал Палкин пресс-службе клуба.

    Отметим, что Коноплянка в текущем сезоне УПЛ сыграл всего шесть минут в матче против Львова. В квалификации Лиги чемпионов на его счету два поединка, в которых выходил на замену.
     

    Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

    ​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

     

    Люди

    Евгений Коноплянка

    Команды

    Шахтер

    Источники

    ФК Шахтер (Донецк)

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Евгений Кузьменко

    29 декабря 2021Курс на молодежь: революция в Барселоне, игра Арсенала в долгую и стабильный Леверкузен

    Подборка

    29 декабря 2021Главные разочарования 2021 года: провал украинских клубов в еврокубках, Барселона и другие
    лацио, getty images

    Италия

    28 декабря 2021Год перемен: каким был 2021-й для римского Лацио
    фото Football.ua

    Артем Андросян

    28 декабря 2021Десять сделок, которые могут "взорвать" зимний трансферный рынок
    Андрей Шевченко, Getty Images

    Сергей Шевченко

    27 декабря 2021Тройка с минусом: итоги стартового отрезка Шевченко в Дженоа
    Роберто Де Дзерби и Мирча Луческу

    Комментарии недели

    27 декабря 2021"Шахтер собирает 11 вингеров, Динамо — 11 форвардов. Во заруба будет!" — лучшие комментарии недели на Football.ua
    фото ФК Шахтер Донецк

    Анализ

    26 декабря 2021Шахтер в Лиге чемпионов: Тест системы Де Дзерби и существенный прогресс украинцев
    Арьен Роббен, Getty Images

    Итоги года

    25 декабря 2021Самые известные игроки, завершившие карьеру в 2021 году
    Динамо играет против Баварии, getty images

    Анализ

    25 декабря 2021Динамо в Лиге чемпионов: Прогресс с ограниченными возможностями

    Итоги года

    23 декабря 2021Новогодняя елка из самых прогрессировавших игроков УПЛ 2021 года
    Шейх Мансур, Getty Images

    Чтиво

    22 декабря 2021City Football Group — футбольная "мягкая сила" ОАЭ
    Виталий Миколенко, Getty Images

    Чтиво

    22 декабря 2021Виталий Миколенко. Будущий новичок Эвертона, которым интересовался Ливерпуль
    Игорь Суркис, ФК Динамо Киев

    Комментарии недели

    21 декабря 2021"Можно поздравить казино Монако — скоро будет ставка 23 миллиона на зеро", — лучшие комментарии недели на Football.ua
    Виталий Кварцяный, фото Волынь

    Тест

    21 декабря 2021Кому из тренеров УПЛ и Украины принадлежит эта легендарная фраза
    Килиан Мбаппе, Getty Images

    Тест

    20 декабря 2021Мбаппе — 23: что вы знаете о самом дорогом футболисте мира?
    Getty Images

    Итоги тура

    20 декабря 2021Интер — зимний чемпион, Наполи скандально выигрывает в Милане, шокирующее поражение Аталанты: итоги 18-го тура Серии А

    Итоги

    20 декабря 2021Бавария разнесла Вольфсбург, Боруссия Д традиционно "слила" последний матч года и другие итоги 17-го тура Бундеслиги
    twitter.com/FCBayern/

    Итоги тура

    17 декабря 2021Гнабри самолично уничтожил Штутгарт, камбэк Кельна и Хюттер против Гласнера: итоги 16-го тура Бундеслиги

    CША

    16 декабря 2021Провал Бэкхема и чемпион в одних трусах: итоги сезона MLS-2021
    Серхио Агуэро

    Персоналии

    16 декабря 2021Серхио Агуэро — легенда трех стран
    Атлетико - Реал, getty images

    Итоги тура

    14 декабря 2021Будничный провал Барселоны, неудержимый Реал и фееричный Бетис: итоги 17-го тура Примеры
    Коллаж: Football.ua / Getty Images

    Итоги тура

    14 декабря 2021"День пенальти", доминирование Арсенала, татуировка Обамеянга и крутой Галлахер: итоги 16-го тура АПЛ
    Getty Images

    Итоги тура

    14 декабря 2021Шевченко проигрывает дерби, Интер выходит в лидеры: итоги 17-го тура Серии А
    Getty Images

    Итоги тура

    13 декабря 2021Дикий "отскок" Бохума, триумфальное возвращение Доменико Тедеско: итоги 15-го тура Бундеслиги
    Руслан Малиновский и Джан Пьеро Гасперини, Getty Images

    Комментарии недели

    13 декабря 2021"Гасперини поплатился за нежелание выпускать Малиновского в старте", — лучшие комментарии недели на Football.ua
    Александр Петраков, фото УАФ

    Сборная Украины

    12 декабря 20218 важных моментов, которые мы узнали из интервью Петракова
    Олег Лужный и сэр Алекс Фергюссон

    Александр Шевченко

    12 декабря 2021Олег Лужный. Из Англии в Венту и обратно?

    Украина и Лига чемпионов

    10 декабря 2021Провал Шахтера и Динамо: что он будет значить для Украины в следующих сезонах Лиги чемпионов
    Getty Images

    Подборка

    10 декабря 2021Барселоне на заметку: топ-клубы, вылетевшие из Лиги чемпионов и взявшие Лигу Европы
    Фанат Вест Хэма и Томас Тухель, Getty Images

    Итоги тура

    08 декабря 2021Челси передал лидерство Манчестер Сити, успешный дебют Рангника и вопросы к Артете: итоги 15-го тура АПЛ
    Реал Мадрид, Getty Images

    Итоги тура

    07 декабря 2021Первое фиаско Хави, провал Атлетико, возрождение Йовича (?): итоги 16-го тура Примеры
    Getty Images

    Итоги тура

    07 декабря 2021Малиновский забивает в суперматче, Шевченко проигрывает Ювентусу, Интер громит Рому: итоги 16-го тура Серии А
    Ральф Рангник, Getty Images

    Комментарии недели

    06 декабря 2021"Рангник — единственный, кто понял конспекты Лобановского", — лучшие комментарии недели на Football.ua
    Мино Райола, Getty Images

    Персоналии

    03 декабря 2021Мино Райола: от работника пиццерии до футбольного суперагента

    Евгений Кузьменко

    01 декабря 2021Нкунку — один из ярчайших футболистов Европы прямо сейчас: Ваш выход, Дидье Дешам

    Золотой мяч

    01 декабря 2021Самые интригующие противостояния Золотого мяча: Фигу-Зидан, Месси-ван Дейк и другие
    ральф рангник, getty images

    Англия

    30 ноября 2021Ральф Рангник: история успеха менеджера, за которым гонялось пол-Европы
    Винисиус Жуниор, Getty Images

    Итоги тура

    30 ноября 2021Очередной шедевр Винисиуса и первая победа Барселоны на выезде в сезоне: итоги 15-го тура Примеры
    Лионель Месси, Getty Images

    Мнение

    30 ноября 2021Золотой мяч умер — ему необходимы реформы
    Днепр-1, Фото: СК Днепр-1

    Итоги тура

    30 ноября 2021Довбик "on fire", победы лидеров и скандал в Мариуполе: итоги 16-го тура УПЛ
    Фото: Football.ua

    Итоги тура

    29 ноября 2021Манчестер Юнайтед справедливо проигнорировал Каррика, привет Озилу и заснеженный Альбион: итоги 13-го тура АПЛ
    Getty Images

    Итоги тура

    29 ноября 2021Наполи громит Лацио в память о Марадоне, Ювентус проигрывает Аталанте, Милан снова оступается: итоги 14-го тура Серии А

    лента новостей

    Украина. Новости

      Rambler's Top100