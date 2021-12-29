Украина 29 декабря 2021, 14:56 Палкин рассказал о будущем Коноплянки в Шахтере Футболист не имеет игровой практики в клубе. Евгений Коноплянка, ФК Шахтер 29 декабря 2021, 14:56 Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, почему не играет Евгений Коноплянка и каково его будущее в клубе. "Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне. Но Роберто ожидает от него гораздо больше, чем он сегодня может дать, к сожалению. В этом есть нестыковка, поэтому у него мало игрового времени. Контракт до конца сезона. Что будет дальше, будем думать в это трансферное окно", — сказал Палкин пресс-службе клуба. Отметим, что Коноплянка в текущем сезоне УПЛ сыграл всего шесть минут в матче против Львова. В квалификации Лиги чемпионов на его счету два поединка, в которых выходил на замену. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Люди Евгений Коноплянка Команды Шахтер Источники ФК Шахтер (Донецк) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте