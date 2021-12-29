Украина

Генеральный директор Шахтера подвел итоги уходящего года.

Генеральный директор донецкого Шахтера подытожил итоги 2021 года в исполнении "горняков", а также дал оценку новому тренерскому штабу команды.

Функционер считает, что сейчас у команды переходный период.

"Это был очень сложный год, переходный. Еще с приходом Каштру мы считали, что строим новую команду. А оказалось, что этот процесс начался лишь с приходом Де Дзерби.

Нужно понимать, что мы начали с нулевой отметки, поэтому не все получалось. Главное, что мы выбрали верный путь развития. Развитие любой организации, любого учреждения всегда циклично. Для нас это был год перемен, ведь в команду вливалось большое количество молодежи, а наши легенды покидали клуб.

Главные три критерия, по которым мы рассматривали нового тренера: хороший мотиватор, умение работать с молодежью и атакующий футбол. Де Дзерби соответствует этим критериям, поэтому он и был назначен на эту должность.

Луческу в последнее время поменял свое видение футбола — он стал подстраиваться под соперника, а Роберто всегда играет в атакующем стиле. Это то, что их отличает. В футбольном прайде сейчас два альфа-самца, но остаться должен лишь один. Уверен, что это будет Де Дзерби", — приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.

Ранее Сергей Палкин прокомментировал уход из команды главного селекционера Жозе Боту.