Украина

Украинские таланты не востребованы в чемпионате Румынии.

Динамо Бухарест рассматривало возможность подписания большого количество футболистов Динамо Киев на правах аренды.

Как сообщает издание gsp.ro, румынский клуб решил отказаться от этой идеи. Команда из Бухареста будет подписывать легионеров только с паспортом ЕС.

Отметим, что Динамо Б идет на пятнадцатом месте турнирной таблицы чемпионата Румынии и испытывает серьезные финансовые проблемы.

Напомним, что Черноморец в ближайшее время может отказаться от арендованных игроков Динамо Киев.