Украина

Румынский специалист провел новогоднюю ночь в больнице.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу испытывает проблемы со здоровьем.

По информации Spynews, 76-летний специалист посетил частную клинику в Бухаресте в новогоднюю ночь со своей женой. Известно лишь то, что Луческу успел вернуться из больницы до наступления Нового года.

Характер проблем Луческу со здоровьем остается неизвестным.

Ранее румынский наставник был признан лучшим тренером УПЛ в 2021 году.