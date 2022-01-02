Украина

Вратарь победил в голосовании среди болельщиков клуба.

Голкипер Юрий Панькив стал лучшим игроком Руха в 2021 году, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Опытный вратарь победил в голосовании среди болельщиков клуба, набрав 1300 голосов. В борьбе за это звание 37-летний страж ворот обошел полузащитника Романа Дидыка.

Панькив перешел в Рух прошлым летом из Александрии. В текущем сезоне голкипер провел 14 поединков в составе "желто-черных", пропустив 15 голов.

Ранее сообщалось, что Рух проведет восемь спаррингов на тренировочном сборе в Турции.