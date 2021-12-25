Григорий Козловский оценил трансфер молодого украинца.
НИКОЛАЙ КУХАРЕВИЧ, ЛЕВЕН
25 декабря 2021, 21:59
Президент львовского Руха Григорий Козловский прокомментировал трансфер нападающего Николая Кухаревича во французский Труа, который состоялся минувшим летом.
"Мы отпустили Кухаревича, но очевидно, что рано. Я бы еще года два подержал его в Рухе, но он рвался уйти. Мы не тюрьма, и мы сделали все, чтобы он уехал. Но, думаю, и Николай, и другие футболисты видят, что еще было рановато. Лучше продавать в 22-23 года, хотя есть разные случаи. Это жизнь и все индивидуально.
Предложения от европейских клубов по молодым игрокам? Есть предложения по некоторым игрокам, предложения больше, чем миллион евро.
Однако мы теперь будем более разумно подходить к каждому трансферу, более профессионально. За три рубля никого не продадим. Будем воспитывать игроков и продавать их очень дорого", — сказал Козловский в интервью клубному You-Tube-каналу.
Отметим, что Кухаревич на старте нынешнего сезона провел на поле лишь 13 минут за два матча, после чего французский клуб решил отдать его в аренду для получения большей игровой практики. Однако и в Бельгии украинец провел всего лишь три неполных матча.