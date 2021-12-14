Украина

Львовская команда определилась с планами за зимнюю паузу в чемпионате Украины.

Львовский Рух на своем официальном сайте объявил, что 13 декабря, команда отправилась в отпуск.

Отдых для футболистов и представителей клуба закончится 9 января. В этот день их ждет медицинское обследование, после чего начнется первый этап учебно-тренировочных сборов в Винниках.

30 января Рух отправится в Турцию, где команда Леонида Кучука планирует провести восемь товарищеских поединков. Имена соперников станут известны позже.

21 февраля львовяне вернутся в Украину и будут готовится к возобновлению сезона в УПЛ.

После 17 игр Рух набрал 18 очков и находится на 11 месте в турнирной таблице УПЛ. Первый матч после перерыва львовяне проведут на своем поле против Колоса. Игра запланирована на конец февраля.

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