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Football.ua предлагает вашему вниманию самые громкие судейские ошибки в матчах чемпионата Украины.

Судейские ошибки – одна из самых главных проблем современного футбола, а не только нашей украинской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне очевидных скандалов и ошибок, связанных с арбитрами стало намного меньше, но все равно они были и мы признаем, что от них никуда не убежишь, несмотря на всевозможную критику со стороны болельщиков, клубов и их руководителей.

После завершения первой половины сезона чемпионата Украины, Football.ua вспоминает самые громкие ошибки и скандалы от арбитров в УПЛ, несмотря на то, что в нашем первенстве уже есть система видеоповторов ВАР.

Три результативные ошибки в матче Ворскла – Днепр-1

Уже в первом туре было о чем говорить с точки зрения судейства. Матч в Полтаве между Ворсклой и Днепром-1 запомнился тремя спорными моментами, а главным арбитром встречи выступил Юрий Иванов.

Первый эпизод – удаление защитника Днепра-1 Сергея Логинова за две желтые карточки. Если первая не вызывает сомнений (момент на видео 3:02), то вторая (момент на видео 3:27) придумана на ровном месте. Во втором моменте Кане проткнул мяч вперед, а затем уже в падении сам зацепился о ногу Логинова, который еще до этого пытался дотянуться до мяча. Защитник днепрян не играл в ноги игроку полтавчан, но арбитр увидел лишь падение Кане.

Второй эпизод – второй забитый гол Ворсклы на 67-й минуте (момент на видео 4:45). Голевая атака команды Юрия Максимова началась с верховой передачи на правый фланг, где был явный офсайд и что странно – линейный арбитр был в паре метров от футболиста в офсайде. Атака продолжилась и полтавчане забили гол, выйдя вперед – 2:1.

Третий эпизод – второй забитый мяч Днепра-1 на 72-й минуте (момент на видео 5:44). Объяснять тут много не нужно – метровый офсайд у автора забитого мяча Артема Довбика. Оставляем это просто на совесть арбитра…

"Вырванные" арбитром три очка для Десны

Второй тур и снова скандал, который явно повлиял на результат поединка между Мариуполем и черниговской Десны. На 92-й минуте при счете 1:1 нападающий "северян" Денис Безбородько был в явном положении "вне игры", а ассистент Денис Романов не зафиксировал этого, чем не помог главному арбитру Ярославу Козыку. В итоге Безбородько пробил точно в ворота и принес своей команде и три очка.

Желтая карточка за симуляцию вместо пенальти в ворота Зари

Несмотря на то, что Заря в гостях обыграла Ингулец с разгромным счетом 5:1, в этой игре второго тура была зафиксирована судейская ошибка (момент на видео 5:04). На 80-й минуте защитник луганчан Агрон Руфати схватил Артема Ситало за руку в своей штрафной, после чего форвард Ингульца упал на газон. В этом моменте не было симуляции, а был пенальти, но арбитр посчитал по своему и предъявил Артему желтую карточку. Да, падение картинное и резкое, но фол все-таки был…

Два не назначенных пенальти в матче Александрия – Ингулец

Главный арбитром матча седьмого тура УПЛ между Александрией и Ингульцем был Анатолий Абдула. В этом противостоянии он промахнулся с решениями дважды, причем оба были связаны с нарушениями правил в штрафной.

Первый эпизод – на 68-й минуте полузащитник Александрии Кирилл Ковалец ворвался в штрафную, где его в подкате снес хавбек Ингульца Андрей Коробенко (момент на видео 3:04). Абдула находился далеко от эпизода и тут ему должен был помочь ассистент Александр Холодинский, но он предпочел промолчать, как говорится: "моя хата с краю – ничего не знаю".

Второй эпизод – на 77-й минуте подвел Абдулу второй ассистент Владимир Думенко. Нападающий Ингульца Михаил Плохотнюк проткнул мяч мимо вратаря Олега Билыка, который пытался сыграть в мяч, но не успел и вместо этого врезался в соперника (момент на видео 3:52). Ассистент зафиксировал фол, но не стороны вратаря, а со стороны форварда, а сам Абдула снова находился не близко от эпизода и поэтому доверился своему коллеге.

Монзуль лишила Селезнева права на пробитие пенальти

В поединке восьмого тура между Ворсклой и Минаем была зафиксирована заслуженная победа полтавчан со счетом 2:0, но все могло быть по-другому, ведь на 62-й минуте счет вполне мог стать ничейным. В одном из эпизодов (момент на видео 4:00) форвард Миная Евгений Селезнев пробивал по воротам соперника и попал в руку защитника Ворсклы Йонаса Тамма. Главным арбитром матча была Екатерина Монзуль, но она проспала этот момент и свистка не прозвучало. В момент удара рука защитника была в стороне от корпуса, а не прижатой к телу, так что нужно было ставить пенальти.

Еще одна результативная ошибка не в пользу Мариуполя

В поединке девятого тура между Александрией и Мариуполем (2:1) был один довольно спорный эпизод. Главный арбитр матча Денис Шурман ошибочно назначил пенальти в ворота "азовцев", благодаря которому Александрия сравняла счет. На 35-й минуте (момент на видео 2:07) полузащитник хозяев Кирилл Ковалец упал в штрафной в окружении трех соперников, однако справедливости ради стоит отметить, что никто из соперников его не трогал. Сам Шурман был в нескольких метрах от инцидента и где он увидел контакт – непонятно.

Свистим до окончания времени матча

Матч 13-го тура УПЛ между Мариуполем и Динамо завершился победой "бело-синих" со счетом 2:3, а также неприятным скандалом.

Главный арбитр матча Виталий Романов компенсировал ко второму тайму три минуты, а финальный свисток дал на пять секунд раньше и не позволил киевлянам провести контратаку, когда вратарь "азовцев" находился в штрафной "бело-синих" (момент на видео 1:14:32). При этом в первом тайме была такая же ситуация, когда арбитр прервал атаку киевлян в компенсированное время.

После этого матча главный тренер Динамо Мирча Луческу сказал следующее: "Реф, ты не можешь делать этого. Почему ты не хотел сразу! Десять секунд! Два раза ты сделал это!".

Также был недоволен действиями арбитров и помощник румынского специалиста Эмиль Карас: "Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит".

Выдуманный штрафной, с которого забил Днепр-1

Матч 14-го тура УПЛ между Днепром-1 и Ингульцем, закончившийся победой команды Игора Йовичевича со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 26-й минуте, а его автором стал Артем Довбик, поразивший ворота соперника со штрафного, которого на самом деле не было (момент на видео 1:10).

Полузащитник Ингульца Евгений Запорожец вытолкнул мяч из-под ноги Александра Пихаленка, который только начинал делать замах для удара по мячу. Поскольку Запорожец действовал быстрее, то в точке, где ранее был мяч, оказалась нога игрока Ингульца, по которой и ударил Пихаленок. Это не фол со стороны Запорожца, а наоборот фол со стороны игрока Днепра-1.

После этого матча президент Ингульца Александр Поворознюк выступил с публичной критикой арбитра Сергея Бойко, а также и задел ТК Футбол 1/2/3. Помимо эпизода с результативной ошибкой, Поворознюк нашел еще несколько спорных эпизодов.

Чистый гол Вереса в ворота Зари

Еще один матч 14-го тура УПЛ между Зарей и Вересом, который закончился со счетом 3:1 в пользу луганчан. На 43-й минуте футболисты Вереса пробивали штрафной и после удара мяч попал в стенку, а затем продолжил движение вперед к двум игрокам ровенской команды, которые успели среагировать на отскок. В итоге нападающий Вереса Сергей Сергийчук забил гол, но в этот момент ассистент арбитра Владимир Думенко зафиксировал ошибочный офсайд и взятие ворот было отменено (момент на видео 4:00).

Офсайда не было, поскольку в момент удара один из игроков Зари лежал на газоне позади стенки, находясь ближе к своим воротам, чем игрок Вереса. Поэтому гол чистый. Поскольку эпизод произошел при счете 0:0, эта ошибка явно повлияла на исход матча.

Заря проиграла, но могла рассчитывать на другой результат…

В поединке 15-го тура УПЛ между Львовом и Зарей была зафиксирована победа хозяев со счетом 2:1, но все могло быть по-другому, если бы не очередная результативная ошибка от арбитров.

На 39-й минуте поединка (момент на видео 3:13) главный арбитр Юрий Иванов не поставил пенальти в ворота Львова при счете 2:0 в пользу львовян. Хавбек Зари Артем Громов делал передачу в чужой штрафной, но полет мяча был прерван выставленной рукой Энеса Махмутовича, за что должен был быть назначен одиннадцатиметровый удар для команды Виктора Скрипника.

Очередной скандал с арбитром и снова Мариуполь…

Рубрика "свистим когда хотим" продолжается… Стартовый матч 16-го тура УПЛ между Мариуполем и Львовом (0:1) снова вызвал критику в адрес арбитров.

Главный арбитр матча Александр Дердо добавил к основному времени первого тайма одну минуту, но после вынесения предупреждения игроку Львова, возобновил игру, когда шла уже 47-я минута (момент на видео 2:50).

После подачи со стандарта мяч рикошетом от игрока львовян полетел к защитнику «азовцев» Марку Мампасси, который забил гол. Однако за одну секунду до гола, Дердо дал свисток о истечении времени и отменил гол. В этом моменте он должен был засчитать гол и не только потому, что необходимо было учесть затраченное время на вынесение предупреждения, но самое главное, что это бал одна атака, которая по правилам ФИФА должна быть завершена.

Нарисованный пенальти от Дениса Гармаша

Матч 17-го тура УПЛ между Вересом и киевским Динамо, который закончился со счетом 3:0 в пользу киевлян. Все по делу, но на 51-й минуте при счете 1:0 в ворота Вереса был назначен сомнительный пенальти (момент на видео 3:06).

Нападающий Динамо Денис Гармаш упал в штрафной после попытки отбора со стороны хавбека Вереса Валерия Кучерова. Главным арбитром матча была Екатерина Монзуль, которая назначила пенальти в ворота ровенской команды. Это было довольно сомнительное решение, если внимательно смотреть на повтор инцидента. Контакт между игроками был, но он был очень минимальным, а Гармаш максимально дорисовал последствия.

Если кратко подвести итоги статистикой, то по ходу первой половины сезона больше всего фолов зафиксировала Екатерина Монзуль – 203 нарушения правил, что на три больше, чем у Игоря Пасхала. За ними идут Сергей Бойко, Дмитрий Панчишин и Виталий Романов.

По желтым карточкам впереди Романов – 42, а за ним идут Пасхал (38), Юрий Иванов (35), Бойко (34) и Панчишин (33). По удалениям на первом месте Монзуль – 6 красных карточек, а за ней Бойко, Пасхал и Иванов – по 3.