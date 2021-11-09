Украина

Александр Поворознюк остался недоволен действиями арбитров в матче против Днепра-1.

Президент Ингульца из Петрово Александр Поворознюк прокомментировал спорные решения арбитра Сергея Бойко в поединке 14 тура УПЛ против Днепра-1 (0:1).

"Очень много эмоция после футбола. Эмоции негативные, потому что если бы судил молодой арбитр, то можно было бы закрыть глаза и простить, как мы уже прощали много раз — как не засчитанный гол во Львове, гол после офсайда в игре с Колосом и еще много моментов.

Хотелось бы говорить языком фактов. Хочется, чтобы болельщики посмотрели на несколько моментов, потому что на телеканалах Футбол этого не показывали, потому что, наверное, мы каждый день не говорим, что Шахтер хороший, Шахтер хороший.

Первый момент — первая минута матча. Хватают за руку Ситало, заваливают на газон — арбитр все видит, но штрафного не дают.

Идем дальше и вот момент, решивший судьбу матча с Днепром-1. Все эксперты мира говорят, что это штрафной в сторону Днепра-1 и желтая карточка Пихаленку, но арбитр Бойко, стоявший в двух метрах от этой ситуации, решил по-другому. У меня создается такое впечатление, что у нас написаны уже новые правила: если игрок замахнулся по мячу, то трогать его нельзя. Это ведь неправильно.

Второй момент. Смотрите – арбитр стоит в двух метрах и на его глазах идет удар локтем. Он видит, но свисток не дает. Еще один момент — отрывают голову Ситало. Стоит Бойко и смотрит на ситуацию, он видит ее, но даже свисток не дал. У меня вопрос: какая это карточка? Красная или желтая? Арбитр не дает вообще никакой карточки, он даже не свистит нарушение.

Я все мог бы понять, если бы это был какой-нибудь молодой арбитр, но это арбитр ФИФА. Вот такой у нас арбитраж. Я забыл, это наверное династия, а ее трогать нельзя. У нас скоро такие как Бойко и Дердо будут в памперсах выходить и все равно будут судить, потому что это династия. Там папа, там мама. Дайте дорогу молодым, пусть судят. Даже когда они будут ошибаться, то не так будет обидно. Но это же предвзятость. Предвзятость в том, что, во-первых, это арбитр ФИФА. Во-вторых, Днепр-1 точно денег не дает. Тогда объясните такое судейство. Поэтому это просто предвзятость.

Если говорить об игре, то что можно сказать. Когда на 33 минуте команда остается в меньшинстве, то как можно думать об атаке — думаешь больше о том, как можно не пропустить.

Своих в обиду не дам. Будем писать на арбитраж и хочу, чтобы Лучи публично дал объяснение, было там нарушение или нет, было предвзятое судейство или нет. И скажите, как будет наказан Бойко, если там были неправильные решения. Мне хочется знать, как и футбольной общественности, как все будет. Будем дальше писать и пусть люди смотрят на эту ситуацию", — сказал Поворознюк в эфире клубного YouTube-канала.

После 13 игр Ингулец набрал девять очков и занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре команда из Петрово сыграет против Миная, у которого на один балл меньше. Игра состоится 21 ноября.