Украина

Украинский специалист поделился своими мыслями после подписания контракта с "моряками".

Новоиспеченный главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук прокомментировал свое возвращение в украинскую Премьер-лигу.

"Я очень рад возвращению в дорогой для меня Черноморец, в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе.

А пока хочу поздравить всю большую семью Черноморца с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и благополучия. Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы в следующем году у болельщиков команды было побольше позитивных эмоций", — приводит слова Григорчука пресс-служба "моряков".

Ранее сообщалось, что Артур Авагимян признан лучшим игроком Черноморца в 2021 году.