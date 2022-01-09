Украина

На данном этапе помогать новому наставнику одесского клуба будут пять специалистов.

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук на пресс-конференции рассказал о том, кто войдет в его тренерский штаб.

Так, 56-летний специалист назвал фамилии пять тренеров, которые будут помогать ему в Черноморце.

Это Михаил Савка, Степан Матвеев, Алексей Антонов, Алексей Гай и Игорь Касьяненко — передает журналист Football.ua Богдан Бондаренко.

Напомним, ранее Роман Григорчук рассказал о целях и дальнейшем векторе развития команды под его руководством, а также подтвердил переход в Черноморец вратаря Евгения Паста их Днепра-1.