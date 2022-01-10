Украина

"Желто-черные" усилились после выхода из отпуска.

Александрия представила футболистов, которые присоединились к клубу в зимнее трансферное окно.

Как сообщает официальный сайт клуба, к "желто-черным" присоединились Артур Авагимян, Богдан Билошевский, Денис Костышин, Владислав Калитвинцев и Валерий Бондаренко.

Билошевский и Бондаренко будут выступать в составе александрийцев на правах аренды из Динамо и Шахтера соответственно. Костышин подписал контракт до июня 2024 года, а Авагимян – до июня 2025 года. Детали контракта Калитвинцева остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что Александрия продлила контракт с защитником Александром Мельником.