Футболист присоединился к команде в Турции.
Дуглас Бергквист, Фото Haugesunds Avis
11 января 2022, 00:23
Одесский Чернорморец объявил о подписании центрального защитника шведского Кальмара Дугласа Бергквиста.
Сроки контракта с 28-летним центрбеком пока неизвестны. Пресс-служба креативно представила новичка.
Отметим, что начинал свою карьеру в Англии и является воспитанником лондонского Куинз Парк Рейнджерс.
Также он успел поиграть за Олдершот, Эксетер, Эстерсунд, польскую Арку и другие клубы в Англии и на Родине. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Черноморец подписал Юсова и просматривает Русина и Бобко.