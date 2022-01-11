Украина

Футболист присоединился к команде в Турции.

Одесский Чернорморец объявил о подписании центрального защитника шведского Кальмара Дугласа Бергквиста.

Сроки контракта с 28-летним центрбеком пока неизвестны. Пресс-служба креативно представила новичка.

Отметим, что начинал свою карьеру в Англии и является воспитанником лондонского Куинз Парк Рейнджерс.

Также он успел поиграть за Олдершот, Эксетер, Эстерсунд, польскую Арку и другие клубы в Англии и на Родине. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Черноморец подписал Юсова и просматривает Русина и Бобко.