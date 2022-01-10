Форвард продолжит карьеру в одесском клубе.
Дмитрий Юсов, Торпедо-БЕЛАз
10 января 2022, 23:00
Одесский Черноморец в своем Facebook-аккаунте сообщил о подписании форварда Дмитрия Юсова, который накануне покинул белорусский БАТЭ.
Информации о длительности контракта с 28-летним форвардом пока нет. Клуб подписал игрока на правах свободного агента.
Отметим, что на протяжении последних пяти лет Юсов выступал в Беларуси и Молдове.
Читай также: Каким будет новый Черноморец Григорчука?
В первой половине текущего сезона украинский форвард сыграл в 15 матчах за БАТЭ, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.
Ранее Черноморец объявил о подписании вратаря Евгения Паста.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.