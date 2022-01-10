Украина

Форвард продолжит карьеру в одесском клубе.

Одесский Черноморец в своем Facebook-аккаунте сообщил о подписании форварда Дмитрия Юсова, который накануне покинул белорусский БАТЭ.

Информации о длительности контракта с 28-летним форвардом пока нет. Клуб подписал игрока на правах свободного агента.

Отметим, что на протяжении последних пяти лет Юсов выступал в Беларуси и Молдове.

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В первой половине текущего сезона украинский форвард сыграл в 15 матчах за БАТЭ, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее Черноморец объявил о подписании вратаря Евгения Паста.

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