Украина

"Горняки" оформят переход бразильца.

Шахтер находится на завершающей стадии переговоров по вингеру Аякса Давиду Нересу, сообщает Фабрицио Романо.

По информации журналиста, "горняки" уладят последние детали по переходу бразильца в ближайшие часы.

Амстердамцы уже определились с потенциальной заменой для Давида Нереса — Аякс хочет подписать Стивена Бергвейна.

Отметим, что статистический портал Transfermarkt оценивает бразильского вингера в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Нерес провел 22 поединка в футболке Аякса, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Напомним, что на футболиста также претендовал представитель чемпионата Франции — Лион.