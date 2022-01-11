"Горняки" оформят переход бразильца.
Давид Нерес, getty images
11 января 2022, 18:29
Шахтер находится на завершающей стадии переговоров по вингеру Аякса Давиду Нересу, сообщает Фабрицио Романо.
По информации журналиста, "горняки" уладят последние детали по переходу бразильца в ближайшие часы.
Амстердамцы уже определились с потенциальной заменой для Давида Нереса — Аякс хочет подписать Стивена Бергвейна.
Отметим, что статистический портал Transfermarkt оценивает бразильского вингера в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Нерес провел 22 поединка в футболке Аякса, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.
Напомним, что на футболиста также претендовал представитель чемпионата Франции — Лион.