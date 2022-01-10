Франция

Французский клуб следит за бразильским вингером.

Нападающий Аякса Давид Нерес попал в сферу интересов Лиона, сообщает портал Jeunesfooteux.

Лион следит за Нересом и попытается подписать его в январе. "Ткачи" рассматривают бразильского вингера в качестве потенциальной замены Джердану Шакири, который может покинуть клуб.

Стоимость 24-летнего игрока оценивается в сумму около 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в приобретении Нереса также заинтересован донецкий Шахтер.

В текущем сезоне Нерес провел 22 поединка в футболке Аякса, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.