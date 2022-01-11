Минайцы потеряли ведущего полузащитника.
Александр Петрусенко, фото Гонвед
11 января 2022, 18:59
Полузащитник Миная Александр Петрусенко подписал контракт с венгерским Гонведом, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с украинским футболистом заключен на полтора года с предусмотренной опцией продления соглашения.
Отметим, что в текущем сезоне Александр Петрусенко провел 19 матчей за Минай, в которых результативными действиями не отметился.
Напомним, что ранее Минай расстался с основным голкипером Даниилом Кучером.