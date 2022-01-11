Украина

Минайцы потеряли ведущего полузащитника.

Полузащитник Миная Александр Петрусенко подписал контракт с венгерским Гонведом, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с украинским футболистом заключен на полтора года с предусмотренной опцией продления соглашения.

Отметим, что в текущем сезоне Александр Петрусенко провел 19 матчей за Минай, в которых результативными действиями не отметился.

Напомним, что ранее Минай расстался с основным голкипером Даниилом Кучером.