Украина

Экс-игрок сборной Украины в 2013 году мог оказаться во французской Лиге 1.

Бывший нападающий Черноморца, Днепра, Металлиста и ряда других украинских клубов Алексей Антонов поделился воспоминаниями о своей карьере в качестве футболиста. Экс-игрок сборной Украины признался, что в 2013 году он мог стать игроком французского Лиона.

"Там не просто Лион интересовался, а, как я знаю, все было договорено. Единственным камнем преткновения стало то, что тренера, который меня хотел, тогда убрали. По этой причине трансфер не состоялся. Тогда обсуждалось, что летом перейду на правах свободного агента, ведь тогда трансферное окно было закрыто.

Я всегда мечтал сыграть в Европе, тем более, в таком клубе, как Лион. Когда я узнал об этом, то я сказал, что мне не нужны условия, главное подписать контракт. Я бы пошел пешком в Лион", — сказал Антонов в интервью YouTube-каналу Пряма Червона.

Напомним, ныне Алексей Антонов пробует себя на тренерском поприще, войдя в тренерский штаб нового "старого" наставника Черноморца Романа Григорчука.