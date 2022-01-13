Украина

Молодой нападающий продолжит карьеру в Целье.

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо-младщий перебрался в Целье из Словении, сообщает официальный сайт киевлян.

Бельгийский футболист проведет в новой команде остаток сезона. Контракт подписан на правах арендного соглашения.

Отметим, что Целье находится на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата Словении после 20 туров.

Каргбо присоединился к Динамо в зимнее трансферное окно-2019/20, однако с тех пор провел всего 3 матча за основную команду в связи с травмами. В сезоне-2020/21 выступал на правах аренды за донецкий Олимпик.

Напомним, что ранее Динамо Киев объявило о продаже двух игроков в луганскую Зарю.