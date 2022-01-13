Новое соглашение с 17-летним украинцем рассчитано на три года.
Антон Царенко, ФК Динамо Киев
13 января 2022, 17:18
Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о подписании нового контракта с полузащитником Антоном Царенко.
Новое соглашение с 17-летним украинцем рассчитано на три года.
В нынешнем сезоне Царенко провел 14 матче в юношеском чемпионате Украины U-19, в которых забил восемь голов. Также на его счету пять поединков в Юношеской лиге УЕФА, в которых он отдал три ассиста.
Напомним, в феврале Динамо сыграет с Депортиво в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
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