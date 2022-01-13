Украина

Луганчане усилили состав двумя молодыми футболистами.

Данил Скорко и Юрий Тлумак подписали контракты с луганской Зарей, сообщает официальный сайт Динамо Киев.

Оба футболиста перебрались в стан луганчан на постоянной основе — о сроках подписанных контрактов не сообщается.

При этом Динамо сохранило за собой 50% прав на футболистов.

Первую половину текущего сезона Скорко провел в Черноморце, за который выступал на правах аренды. За этот период он сыграл 15 матчей в УПЛ (10 в стартовом составе).

В этом сезоне Тлумак провел в Премьер-лиге 18 матчей за Черноморец (13 в стартовом составе), на его счету один гол. В течение двух предыдущих сезонов он выступал за юношескую и молодежную команду Динамо.

Напомним, что ранее с Зарей подписал контракт другой воспитанник киевлян — Евгений Смирный.