Луганчане усилили состав двумя молодыми футболистами.
Данил Скорко, фото Динамо Киев
13 января 2022, 18:33
Данил Скорко и Юрий Тлумак подписали контракты с луганской Зарей, сообщает официальный сайт Динамо Киев.
Оба футболиста перебрались в стан луганчан на постоянной основе — о сроках подписанных контрактов не сообщается.
При этом Динамо сохранило за собой 50% прав на футболистов.
Первую половину текущего сезона Скорко провел в Черноморце, за который выступал на правах аренды. За этот период он сыграл 15 матчей в УПЛ (10 в стартовом составе).
В этом сезоне Тлумак провел в Премьер-лиге 18 матчей за Черноморец (13 в стартовом составе), на его счету один гол. В течение двух предыдущих сезонов он выступал за юношескую и молодежную команду Динамо.
Напомним, что ранее с Зарей подписал контракт другой воспитанник киевлян — Евгений Смирный.