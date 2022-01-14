Украина

Стороны заключили долгосрочный контракт.

Мариуполь совершил первый зимний трансфер в зимнее трансферное окно.

"Азовцы" подписали полноценный контракт с Даниилом Литовченко, который до недавнего времени представлял второлиговый Яруд.

Украинский хавбек является воспитанником донецкого Шахтера, в системе которого он находился с 2017 года. В 2020 году Литовченко присоединился к мариупольскому Яруду, который выступает во Второй Лиге. За это время футболист провел 29 матчей за Яруд, сумев отличиться семью забитыми мячами.

Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, ранее Мариуполь покинуло два футболиста.