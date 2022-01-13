Украина

Оба футболиста получили статус свободных агентов.

Мариуполь на своем официальном сайте объявил об уходе двух футболистов — вратаря Олега Кудрика и защитника Станислава Микицея.

Кудрик присоединился к "азовцам" летом 2020 года. За это время он провел 23 поединка, из которых один на ноль при 50 пропущенных мячах.

Микицей пополнил ряды команды Остапа Маркевича летом прошлого года. В нынешнем сезоне он провел семь поединков.

После 18 игр Мариуполь набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.

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