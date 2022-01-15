Луганчане представили молодого хавбека.
Юрий Тлумак, ФК Заря
15 января 2022, 11:54
Заря завершила подписание полузащитника Динамо Юрия Тлумака, сообщает официальный сайт луганского клуба.
Тлумак уже прибыл в расположение Зари и подписал контракт с клубом до 30 декабря 2025 года. В составе "черно-белых" опорный хавбек будет выступать под 16-м номером.
Стоит отметить, что цвета Зари ранее защищал отец 19-летнего игрока – голкипер Андрей Тлумак.
В первой половине сезона Тлумак выступал на правах аренды в Черноморце, где провел 15 матчей и забил один гол.
Ранее сообщалось, что Заря объявила о подписании Данила Скорко и Абдуллы Абдуллаева.