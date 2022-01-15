Украина

Луганчане представили молодого хавбека.

Заря завершила подписание полузащитника Динамо Юрия Тлумака, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Тлумак уже прибыл в расположение Зари и подписал контракт с клубом до 30 декабря 2025 года. В составе "черно-белых" опорный хавбек будет выступать под 16-м номером.

Стоит отметить, что цвета Зари ранее защищал отец 19-летнего игрока – голкипер Андрей Тлумак.

В первой половине сезона Тлумак выступал на правах аренды в Черноморце, где провел 15 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Заря объявила о подписании Данила Скорко и Абдуллы Абдуллаева.