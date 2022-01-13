Полузащитник "молодежки" уже тренируется с первой командой.
Максим Смиян, фото ФК Заря
13 января 2022, 12:40
Заря подписала контракт до 30 июня 2025 года со своим воспитанником Максимом Смияном — сообщил официальный сайт клуба.
Полузащитник уже тренируется с первой командой луганского клуба, а до этого выступал за команду U-19.
В дальнейшем руководство Зари намерено привлекать в первую команду больше воспитанников клуба.
Ранее сообщалось, что контракт с Зарей подписал воспитанник Динамо Евгений Смирный.