Украина

Полузащитник "молодежки" уже тренируется с первой командой.

Заря подписала контракт до 30 июня 2025 года со своим воспитанником Максимом Смияном — сообщил официальный сайт клуба.

Полузащитник уже тренируется с первой командой луганского клуба, а до этого выступал за команду U-19.

В дальнейшем руководство Зари намерено привлекать в первую команду больше воспитанников клуба.

Ранее сообщалось, что контракт с Зарей подписал воспитанник Динамо Евгений Смирный.