Украина

Защитник Динамо рассказал о своей тяжелой травме крестообразных связок.

Защитник киевского Динамо Денис Попов рассказал о своих ощущениях, после того как получил травму крестообразных связок в матче с Вересом и выбыл на длительный срок.

Кроме того, футболист рассказал о том, кто ему помогает справиться с давлением длительного отсутствия на поле.

"Первое время я надеялся, что травма несерьезная. До последнего верил, пока мы не прилетели в Испанию и врачи вынесли вердикт. Опустошение, разочарование и злость. Злость на сам факт травмы: почему именно со мной это случилось?

Не хочется даже вспоминать это все. Благодаря близким и всем приятным моментам, которые произошли за эти полгода я не сломался и нахожу в себе мотивацию терпеть и работать. Это очень тяжело, каждый день один и тот же восстановительный процесс. Больше психологически тяжело.

Я поначалу думал, что разбегаюсь. Я же не знал, что это "кресты". Они не порвались, там поражение где-то на 50 процентов.

После операции я почувствовал себя инвалидом. Просто как инвалид: не встать, в туалет не сходить. Первые ночи не спал", — сказал Попов Youtube-каналу pressing.

Отметим, что Попов не вошел в список футболистов, отправившихся на первый тренировочный сбор Динамо.