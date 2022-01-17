Луис Кортес не сумел получить индивидуальную награду.
луис кортес, фото уаф
17 января 2022, 20:57
Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес был номинирован на звание Лучшего женского тренера в 2021 году.
К сожалению, испанский специалист не смог получить престижную индивидуальную награду.
Победу в номинации получила наставник женской команды лондонского Челси Эмма Хейз.
Отметим, что в 2021 году Кортес смог выиграть Лигу чемпионов с каталонской Барселоной, а по окончанию сезона был назначен главным тренером сборной Украины.
Кроме того, определился лучший тренер 2021 года среди мужчин.