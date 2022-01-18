Украина

Хорватский специалист рассказал о зимних подписаниях.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал уход Владислава Дубинчака и подписание на его место Романа Вантуха.

"Хочу поблагодарить Дубинчака за то, что он дал нашей команде. Он был очень полезен и доказал, что является лучшим латералем Украины, а по-моему, он является одним из лучших на этой позиции и в Европе. Конечно, у Динамо есть привилегии его вернуть, ну а мы вынуждены искать новых исполнителей на эту позицию. Вантух на Дубинчака очень похож: небольшого роста, взрывной, умеющий играть в футбол, имеет интеллект. Думаю, что он справится с нашими требованиями, впишется в стиль игры, который у нас есть, и рассчитываем, что он нас усилит. Главное, чтобы у него все в порядке было со здоровьем.

Конечно, мы хотели бы приобрести еще одного футболиста на эту позицию, ведь хочется иметь двух равноценных игроков на каждое амплуа, чтобы росла конкуренция. К тому же, против Динамо Вантух, как и Дубинчак, опять-таки не сможет играть. В будущем мы хотели бы меньше рассчитывать на арендуемых футболистов, а клуб мог бы распоряжаться собственными активами.

Напомним, Днепр-1 подписал Вантуха на правах аренды из Динамо.