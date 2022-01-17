Защитник будет выступать в команде до конца сезона.
Роман Вантух, фото СК Днепр-1
17 января 2022, 13:53
Динамо и Днепр-1 согласовали аренду защитника Романа Вантуха — сообщил официальный сайт днепрян.
23-летний левый защитник является воспитанником ДЮСШ Львов, после чего перебрался в Динамо, за молодежные команды которого (U-19, U-21) провел 65 матчей во всех турнирах (12 голов).
На взрослом уровне Вантух на правах аренды выступал за Олимпик (23, 2), Александрию (27, 2) и Черноморец (10, 0).
В послужном списке Вантуха 9 матчей в составе молодежной сборной Украины (1 гол).